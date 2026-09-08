Onimusha: Way of the Sword di Capcom vende più di un milione di copie nel giorno del lancio!

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) oggi ha annunciato che le vendite mondiali di Onimusha: Way of the Sword hanno superato il milione di unità nel primo giorno di uscita dell'ultimo titolo della serie. Grazie al successo di questo lancio, le vendite cumulative della saga Onimusha ora superano i 10 milioni di unità.
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Onimusha: Way of the Sword key art
Onimusha: Way of the Sword , il primo nuovo titolo della serie in oltre 20 anni, è un gioco d'azione con la spada ambientato nella Kyoto dell'epoca Edo che ha come protagonista Miyamoto Musashi.
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