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OneSubsea di SLB si aggiudica il contratto di pressurizzazione sottomarina per il progetto Thunder Horse di bp nel Golfo d'America (Golfo del Messico)

La società globale di tecnologia per il settore energetico SLB (NYSE: SLB) ha annunciato oggi l'assegnazione di un contratto da parte di bp alla sua joint venture OneSubsea™ per fornire un sistema di pressurizzazione sottomarina per Thunder Horse, un progetto nella zona di acque profonde del Golfo d'America.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260605020451/it/

SLB OneSubsea™ joint venture has been awarded a contract by bp to provide a subsea boosting system for the Thunder Horse project, a development in the deepwater portion of Gulf of America.

SLB OneSubsea™ joint venture has been awarded a contract by bp to provide a subsea boosting system for the Thunder Horse project, a development in the deepwater portion of Gulf of America.

Questo contratto di progettazione, approvvigionamento e costruzione (EPC) per Thunder Horse fa seguito ai recenti contratti di pressurizzazione sottomarina assegnati per i progetti Kaskida e Tiber di bp . Tutti e tre i progetti utilizzano la stessa soluzione standardizzata di sistemi di pressurizzazione sottomarina, sviluppata dal fornitore, che aiuta a migliorare l'efficienza dell'esecuzione e accorciare i tempi di consegna.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Media
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Moira Duff – Direttore di Comunicazioni esterne
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Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Investitori
James R. McDonald – SVP, Relazioni con gli investitori e Affari industriali
Joy V. Domingo – Direttore, Relazioni con gli investitori
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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