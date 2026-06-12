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Onera presenterà la sua soluzione Onera hPSG® in occasione della conferenza SLEEP 2026 dal 14 al 17 giugno 2026 a Baltimora, MD, USA.

Onera Health, società leader nella trasformazione della medicina del sonno, ha annunciato che la sua soluzione per polisonnografia a domicilio end-to-end, Onera hPSG ® , rivestirà una posizione di primo piano in diverse presentazioni scientifiche nel corso della prossima conferenza SLEEP 2026.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260611749021/it/

Onera hPSG – Bringing PSG Home.

Onera hPSG – Bringing PSG Home.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per ulteriori informazioni o richieste dei media, contattare:
Swea Ann Hagenhoff
Specialista senior di branding e comunicazioni
Onera Health
media@onerahealth.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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