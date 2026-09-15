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Oltre la metà delle aziende globali punta a un maggior controllo sui propri dati, secondo l'ultima iniziativa sulla sovranità digitale commissionata da Expereo

Le aziende internazionali sono alla ricerca di un maggior controllo sui propri dati, con le sempre maggiori preoccupazioni per AI, sicurezza e conformità che portano la sovranità digitale ai primi posti nell'ordine del giorno dei consigli di amministrazione, come afferma l'IDC InfoBrief più recente commissionata da Expereo*.

Oltre la metà delle aziende (53%) dichiara di puntare a un maggior controllo sui propri dati sensibili e strategici, mentre il 33% delle organizzazioni globali ora considera la sovranità digitale come prioritaria o estremamente importante.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Scarlett King
+44 7534252295



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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