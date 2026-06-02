Nuovo report di King: il settore dei giochi mobili è un motore strategico di crescita per l'Europa, contribuisce 6 miliardi di euro e sostiene oltre 63.000 posti di lavoro

King, l'azienda leader nel divertimento interattivo, creatrice di Candy Crush Saga , oggi ha pubblicato un report unico nel suo genere che evidenzia i giochi per dispositivi mobili come un successo europeo, sottolineandone il contributo del settore all'occupazione, alla crescita, alla creatività e all'innovazione digitale in tutta la regione.

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