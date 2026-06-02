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Nuovo report di King: il settore dei giochi mobili è un motore strategico di crescita per l'Europa, contribuisce 6 miliardi di euro e sostiene oltre 63.000 posti di lavoro

King, l'azienda leader nel divertimento interattivo, creatrice di Candy Crush Saga , oggi ha pubblicato un report unico nel suo genere che evidenzia i giochi per dispositivi mobili come un successo europeo, sottolineandone il contributo del settore all'occupazione, alla crescita, alla creatività e all'innovazione digitale in tutta la regione.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260529993609/it/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Jack Evans Brown - king@teneo.com - 07826 420 695
King Comms - press@king.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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