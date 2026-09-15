NUBURU riprende le contrattazioni sul NYSE American una lettera agli azionisti dettaglia il valore netto degli ordini per Tekne – 135,4 milioni di dollari – e l’obiettivo di completamento a ottobre

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU), una piattaforma integrata di nuova generazione per la difesa e la sicurezza a “duplice impiego”, oggi è tornata a essere quotata sul listino di NYSE American e ha diffuso la seguente lettera di Alessandro Zamboni, Presidente esecutivo del CdA e Co-amministratore delegato NUBURU, rivolta agli azionisti:
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NUBURU Inc, Trading Resumes on NYSE American (BURU)
Gentile azionista,
oggi BURU torna a essere quotata sul NYSE American.
La ringrazio per la pazienza dimostrata e il continuo sostegno. Con la ripresa delle contrattazioni, La invito a valutare i nostri progressi finanziari, la pianificata acquisizione di Tekne e le capacità nel settore difesa e sicurezza che stiamo sviluppando.
Lo stato patrimoniale di BURU
A luglio la nostra offerta pubblica da 38,0 milioni di dollari ha finanziato il completo rimborso dell’obbligazione convertibile YA di dicembre 2025 per circa 15,5 milioni di dollari e delle obbligazioni per l’acquisizione di Lyocon per 1,25 milioni di dollari, eliminando circa 16,75 milioni di dollari di capitale di debito. Le azioni privilegiate e i warrant emessi nell’ambito dell’offerta rimangono fonti di potenziale diluizione.
Al 30 giugno 2026 le attività ammontavano a 68,36 milioni di dollari, rispetto ai 49,82 milioni di dollari del 31 dicembre 2025. Il patrimonio netto degli azionisti è risultato positivo per 9,37 milioni di dollari rispetto a un deficit di 15,18 milioni di dollari a fine anno. Si tratta del secondo trimestre consecutivo con patrimonio netto positivo, superando la soglia di 4,0 milioni di dollari indicata nel preavviso di maggio del NYSE American.
La scala industriale alla base di BURU
La nostra proposta di acquisizione del 70% di Tekne S.p.A. (“Tekne”) aggiungerebbe un produttore del settore difesa e sicurezza fondato nel 1990, con circa 185 dipendenti e know-how in veicoli speciali, elettronica e integrazione di missione. Il suo principale stabilimento di produzione a Ortona, in Abruzzo, offre accesso al Porto di Ortona e al vicino Aeroporto d’Abruzzo, facilitando le consegne internazionali e l’accesso per i clienti.
Il nostro aggiornamento del 1° settembre ha riportato circa 148,0 milioni di dollari (129,0 milioni di euro) in valore degli ordini residui attivi di Tekne. Escludendo circa 12,6 milioni di dollari (11,0 milioni di euro) identificati a elevato rischio di cancellazione, il valore netto degli ordini residui è risultato pari a circa 135,4 milioni di dollari (118,0 milioni di euro). Questi dati preliminari e non ancora sottoposti a revisione contabile coprono il 100% di Tekne; il consolidamento inizierà solo dopo la conclusione dell’acquisizione e la realizzazione dipende da tre fattori: consegna, accettazione e incasso.
In seguito all’autorizzazione Golden Power del 5 agosto, puntiamo a concludere l’acquisizione nella prima metà di ottobre, fatto salvo il completamento dei passaggi finali e l’attuazione delle condizioni previste dall’autorizzazione.
Contesto di mercato per BURU
Alla chiusura dell’11 settembre il valore di mercato indicativo del capitale azionario ordinario di NUBURU era di circa 23,6 milioni di dollari. Otto imprese tecnologiche per la difesa e la sicurezza quotate negli Stati Uniti all’interno del nostro gruppo di riferimento sono state scambiate a 1,4–23,7 volte i ricavi degli ultimi 12 mesi (mediana 4,3×). Quattro società che riportano un portafoglio ordini finanziato sono state scambiate a 1,9–5,6 volte tale parametro (mediana 3,8×). Questi rapporti approssimativi utilizzano il valore di mercato del capitale azionario ordinario.¹
Gli investitori possono valutare il nostro valore di mercato insieme agli ordini resi noti da Tekne e alle capacità combinate pianificate. Crescita, margini, struttura del capitale e diluizione variano in modo sostanziale tra le società concorrenti. Il valore degli ordini di Tekne non rappresenta un portafoglio ordini finanziato; il consolidamento inizierà solo dopo la conclusione dell’acquisizione.
Domanda dagli Stati Uniti e dalla NATO
Le stime NATO di luglio quantificano la quota principale della spesa per la difesa del 2026 a circa 1,03mila miliardi di dollari negli Stati Uniti e a 777 miliardi di dollari tra gli alleati europei e il Canada. MarketsandMarkets stima il mercato globale delle armi a energia diretta a 4,58 miliardi di dollari nel 2026, in crescita fino a 12,11 miliardi di dollari entro il 2035. Il nostro mercato target dipende dal conseguimento delle qualifiche e dall’idoneità agli appalti.
La National Security Science & Technology Strategy degli Stati Uniti di agosto 2026 dà priorità all’energia diretta, all’IA, alla produzione avanzata e alla resilienza. L’aggiudicazione del contratto Army E-HEL da 464,8 milioni di dollari annunciata il 2 settembre copre i laser LOCUST® e l’integrazione su veicoli tattici, illustrando la domanda di sistemi integrati e assistenza continua.
Il Golden Dome for America, il Michelangelo Security Dome di Leonardo e l’Achilles Shield della Grecia – supportati da un accordo di circa 3 miliardi di euro annunciato il 31 agosto – esemplificano la domanda di protezione a più livelli che colleghi sensori, software ed effettori. La partecipazione di NUBURU richiederà il conseguimento delle qualifiche e l’assegnazione dei contratti.
Trasformare le competenze in valore ricorrente per il cliente
Il nostro piano combina sia l’ingegneria laser di Lyocon che i veicoli e l’elettronica di Tekne dopo il completamento con le capacità di deconflitto in fase di sviluppo e il software di resilienza di Orbit per realizzare pacchetti di missione replicabili che integrino i sistemi di comando e controllo esistenti. Maddox estende la roadmap verso la produzione sul campo e il mantenimento della funzionalità e dell’efficienza durante l’intera durata operativa.
Sulla scia dell’alleanza annunciata con SunCubes S.r.l. (“SunCubes”), puntiamo al quarto trimestre del 2026 per la sigla degli accordi definitivi di investimento e cooperazione industriale e per il completamento dell’anticipo iniziale di 250.000 euro nell’ambito dell’investimento pianificato fino a 1,0 milione di euro, subordinatamente alla documentazione finale. Prevediamo di proseguire le attività congiunte di R&S combinando la tecnologia laser di Lyocon con le soluzioni di controllo del fascio, tracciamento e alimentazione wireless di SunCubes. Le applicazioni target includono la protezione antidrone, la ricarica remota e la trasmissione di energia mediante luce laser blu per la piattaforma subacquea SunCubes DEEP LIGHT.
Miriamo a trasformare l’ingegneria finanziata dai clienti e le forniture OEM in rapporti ricorrenti con i clienti stessi attraverso abbonamenti software, licenze pluriennali, manutenzione, ricambi, aggiornamenti e mantenimento della funzionalità e dell’efficienza durante l’intera durata operativa.
Ciò di cui siamo responsabili
Le nostre priorità sono: completare la costituzione di NUBURU Defense Italy e concludere l’acquisizione di Tekne tramite questa società controllata, rafforzando al contempo la nostra struttura organizzativa con l’assunzione di un Chief Platform Officer che guidi la roadmap tecnologica di NUBURU Defense & Security Platform. Puntiamo inoltre a far portare avanti la partnership stretta con SunCubes, convertire gli ordini in ricavi e liquidità, qualificare soluzioni integrate e creare programmi pluriennali.
Confermiamo la nostra responsabilità nel fornire una performance operativa duratura e valore per gli azionisti. Grazie per il Suo continuo sostegno.
Alessandro Zamboni
Presidente esecutivo del CdA e Co-amministratore delegato NUBURU, Inc.
Informazioni su NUBURU, Inc.
NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU) è l’impresa integrata di nuova generazione per la difesa e la sicurezza a “duplice impiego”. Offre soluzioni di protezione avanzate, distribuibili, orchestrate tramite software e abilitate dall’hardware per i moderni mercati della difesa e della sicurezza, delle infrastrutture cruciali e della resilienza digitale. Opera come piattaforma integrata delle seguenti imprese che costituiscono capacità modulari ciascuna delle quali crea valore finanziario e operativo autonomo mentre insieme si trasformano in un struttura completa per la difesa e la sicurezza:
- Sistemi e prodotti proprietari a energia diretta e a effetti non cinetici, inclusi laser dazzler per l’accecamento dei sensori, neutralizzazione laser non cinetica soft-kill, sistemi antidrone e antiFPV, e future capacità a energia diretta
- Guerra elettronica, incluse le attività cibernetiche ed elettromagnetiche (CEMA) di attacco e protezione, operazioni di jamming e di dominio dello spettro, e programmi di mobilità per la difesa
- Software analitico e di coordinamento assistito da IA per la resilienza operativa, destinato al comando e controllo unificato e a soluzioni software-as-a-service
- Fabbricazione avanzata e produzione e supporto mobili dispiegabili sul campo
Il focus di NUBURU è sul lancio commerciale dei suoi prodotti e sistemi di punta e sulla creazione di un valore significativo per gli azionisti e per tutti gli stakeholder in senso più ampio. NUBURU mira a conseguire questo obiettivo continuando a rafforzare le proprie attività e convertendo la crescente pipeline di opportunità in ordini contrattualizzati, crescita sostenuta dei ricavi e scalabilità nel corso del 2026 e a lungo termine.
Per maggiori informazioni visitare www.nuburu.net e seguire NUBURU su X a https://x.com/nuburulasers .
Dichiarazioni previsionali
Questa lettera contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995 riguardanti l’acquisizione di Tekne e le relative tempistiche di completamento previste, la conversione degli ordini, la costituzione di NUBURU Defense Italy e la sua funzione di integrazione pianificata, il reclutamento del Chief Platform Officer, le applicazioni antidrone mobili, la qualificazione dei prodotti, le opportunità di mercato, la sigla dei contratti definitivi con SunCubes prevista per il quarto trimestre del 2026, l’investimento a scaglioni e la R&S congiunta, i ricavi ricorrenti e il valore per gli azionisti. I risultati effettivi potrebbero differire in modo sostanziale a causa di vari fattori: ritardi o mancato perfezionamento della conclusione dell’acquisizione; mancato accordo sui termini definitivi con SunCubes, mancato completamento delle fasi di investimento o mancato ottenimento dell’autorizzazione Golden Power e di altre autorizzazioni pertinenti; modifiche o cancellazioni degli ordini; rischi di finanziamento da parte dei clienti, consegna, accettazione e incasso; requisiti tecnologici, di produzione, di cybersecurity, di controllo delle esportazioni e di approvvigionamento; concorrenza; rischi relativi al reclutamento e all’integrazione; perdite operative, flusso di cassa negativo, incertezze sulla continuità aziendale, esigenze di finanziamento e diluizione; conformità ai requisiti di quotazione in borsa e volatilità del mercato; e altri rischi indicati nei documenti depositati da NUBURU presso la SEC. I valori degli ordini non costituiscono ricavi GAAP Usa né indicazioni finanziarie. I valori degli ordini di Tekne espressi in dollari utilizzano il tasso di cambio fisso di 1,1476 dollari per euro riportato nell’informativa del 1° settembre. Le cifre dello stato patrimoniale si riferiscono al 30 giugno 2026 e non rispecchiano i periodi successivi. Le previsioni di spesa e di mercato non costituiscono una stima del mercato target specifica per l’azienda. I programmi di terze parti non implicano alcuna assegnazione di contratti NUBURU, affiliazione o prestazione tecnica equivalente. Le dichiarazioni si riferiscono unicamente alla data in cui vengono rese; NUBURU non si assume alcun obbligo di aggiornarle, salvo quanto richiesto dalla legge.
Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita né un invito a un’offerta di acquisto di qualsiasi titolo azionario.
¹ Confronto di mercato: gruppo di riferimento e basi di calcolo
Il gruppo di riferimento composto da otto imprese spazia dall’elettronica per la difesa ai sistemi autonomi, al software di missione e alle attrezzature di sicurezza tattica. I membri sono stati selezionati per attinenza operativa; non si tratta di un indice di settore. Multipli di ricavo relativi a tutte le otto imprese sono stati inclusi senza alcuna esclusione; la mediana attribuisce a ciascuna impresa lo stesso peso. I dati relativi al portafoglio ordini finanziato sono riportati separatamente per quattro membri; il portafoglio ordini totale e la pipeline sono esclusi da tale sottoinsieme. I rapporti utilizzano i prezzi di chiusura dell’11 settembre 2026, il numero di azioni ordinarie disponibili dai documenti depositati di dominio pubblico e dai dati di mercato, e i periodi di reporting chiusi tra il 28 giugno e il 1° agosto 2026. Tali parametri escludono gli aggiustamenti relativi al debito netto e alla possibile diluizione. Con riferimento a NUBURU: prezzo di chiusura di 2,55 dollari × circa 9,26 milioni di azioni ordinarie = 23,6 milioni di dollari, valore che rispecchia il raggruppamento di azioni con rapporto 1 a 40 e con effetto dal 1° settembre 2026. Né il gruppo di riferimento né i suoi multipli stabiliscono un prezzo target per NUBURU.
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