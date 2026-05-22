NUBURU annuncia i risultati del primo trimestre 2026, evidenziando la generazione iniziale di ricavi e il ritorno a un patrimonio netto positivo

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU), azienda di nuova generazione attiva nel settore della difesa e della sicurezza dotata di una piattaforma a doppio scopo focalizzata su effetti non cinetici, tecnologie a energia diretta, guerra elettronica e programmi di mobilità della difesa, sistemi militari orchestrati via software e produzione all'avanguardia, oggi ha annunciato i risultati finanziari per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2026, successivo al deposito del suo Rapporto trimestrale sul Modulo 10-Q, e ha evidenziato il progresso effettuato nell'ambito del suo Piano di trasformazione.

Il Modulo 10-Q indica un miglioramento significativo della situazione patrimoniale e dell'attività operativa di NUBURU. Al 31 marzo 2026, il patrimonio netto era pari a 2,17 milioni di dollari, a fronte di un deficit patrimoniale di 15,18 milioni di dollari registrato al 31 dicembre 2025, ossia un miglioramento di circa 17,35 milioni di dollari e il ritorno a un patrimonio netto positivo dopo una posizione di deficit durata diversi anni. Il ricavato è stato pari a 407.644 dollari, a fronte di un fatturato pari a zero nel primo trimestre 2025, grazie all'integrazione di Orbit S.r.l. (“Orbit”) e di Lyocon S.r.l. (“Lyocon”) all'inizio di gennaio 2026. La perdita netta è stata di 459.898 dollari, a fronte di una perdita netta di 16,61 milioni di dollari nel primo trimestre 2025.

"La generazione di entrate è iniziata e NUBURU è tornata a registrare un patrimonio netto positivo", ha dichiarato Alessandro Zamboni, Presidente esecutivo e Co-Amministratore Delegato di NUBURU. "Il primo trimestre indica che il nostro Piano di trasformazione sta producendo risultati positivi concreti: il ricavato dalla piattaforma ampliata, un profilo di perdita netta materialmente migliorato e un bilancio rafforzato dopo una posizione di deficit durata diversi anni. Come azionista significativo, rimango totalmente allineato con i nostri investitori, come lo sono anche il team dirigente e il CdA. I rischi legati all'esecuzione e al finanziamento rimangono, ma il Modulo 10-Q della Società riflette il passaggio di NUBURU dalla riorganizzazione all'esecuzione, al lancio commerciale e a una crescita scalabile.

Prevediamo di fornire aggiornamenti su altri sviluppi positivi in ambito strategico, operativo e finanziario nelle prossime settimane e nei mesi futuri che rafforzeranno ulteriormente l'attività, promuovendo la crescita del fatturato".

Punti salienti del primo trimestre 2026

Ritorno a un patrimonio netto positivo. La Società ha annunciato un patrimonio netto totale pari a 2,17 milioni di dollari al 31 marzo 2026, rispetto a un deficit patrimoniale di 15,18 milioni di dollari registrato al 31 dicembre 2025. L'amministrazione considera il miglioramento un traguardo fondamentale nel recupero della flessibilità finanziaria e nell'avanzamento del suo piano di conformità con la NYSE American.

Avviata la generazione iniziale di fatturato nell'ambito della piattaforma ampliata. Il fatturato di 407.644 dollari registrato nel primo trimestre 2026 ha compreso 340.365 dollari provenienti da Lyocon e 67.279 dollari provenienti da Orbit. La Società non ha registrato ricavi nel primo trimestre 2025.

Riduzione significativa della perdita netta. La perdita netta è stata pari a 459.898 dollari per il primo trimestre 2026, a fronte dei 16,61 milioni di dollari registrati il primo trimestre 2025.

Ampliamento della base di attività e della presenza della piattaforma. Le attività totali sono aumentati a 76,15 milioni di dollari al 31 marzo 2026, dai 49,82 milioni di dollari al 31 dicembre 2025, riflettendo investimenti strategici, acquisizioni e l'integrazione di Orbit e Lyocon.

Semplificazione di alcune obbligazioni finanziando al contempo l'espansione strategica. L'obbligazione privilegiata relativa alla transazione di Orbit è stata ridotta a zero da 8,13 milioni di dollari alla fine dell'anno 2025 in cambio della futura emissione di circa 10 milioni di azioni ordinare della Società e il debito relativo alle azioni privilegiate di Serie A è sceso a 13,44 milioni di dollari da 21,89 milioni di dollari in cambio dell'emissione di circa 31 milioni di azioni ordinarie della Società. I debiti totali sono aumentati a 73,05 milioni di dollari dai 65,00 milioni di dollari alla fine dell'anno 2025, riflettendo principalmente le attività di finanziamento e investimento connesse all'espansione della piattaforma della Società.

Esecuzione avanzata della piattaforma strategica. Durante il trimestre, la Società ha integrato Orbit, completato l'acquisizione di Lyocon, effettuato investimenti e stipulato accordi strategici con Tekne S.p.A. (“Tekne”), portato avanti l'accordo contrattuale di joint venture della Società con Maddox Defense Incorporated per un programma di produzione additiva mobile (il “Programma Maddox”), e ha continuato a perseguire opportunità nella difesa e nella sicurezza attraverso NUBURU Defense.

Risultati finanziari salienti

La tabella seguente riassume i risultati finanziari salienti del primo trimestre e le voci di bilancio. Gli importi non sono stati sottoposti a revisione contabile e vanno letti assieme al Modulo 10-Q della Società per il trimestre conclusosi il 31 marzo 2026.

Metrica Q1 2026 / 31 marzo 2026 31 dic. 2025 Commento Ricavi $407.644 $0 Contributo iniziale dall'integrazione di Orbit e Lyocon. Perdita netta $(459.898) $(16.611.425) Il miglioramento comprende effetti non monetari legati al fair value e al finanziamento. Liquidità ed equivalenti $8.267.110 $24.661.284 La liquidità è diminuita perché la Società ha finanziato acquisizioni, investimenti e operazioni. Totale attivo $76.148.310 $49.819.239 L'aumento riflette acquisizioni, investimenti e l'espansione della piattaforma. Totale passivo $73.047.738 $65.001.412 Il totale passivo è aumentato; alcuni obblighi sono state ridotti o eliminati. Patrimonio netto (deficit) $2.172.572 $(15.182.173) Un miglioramento di circa $17,4 milioni rispetto alla fine dell'anno 2025. Perdita netta per azione $(0,01) $(1,40) Base e diluita; dati del 2025 rettificati per il raggruppamento azionario in rapporto 1:4,99.

Piattaforma operativa e dei ricavi

I ricavi del primo trimestre 2026 di NUBURU riflettono la transazione da un profilo di riorganizzazione pre-ricavi verso una piattaforma con aziende controllate operative e attività commerciali. Il fatturato è stato generato principalmente in Europa e ha compreso ricavi generati da vendite di prodotti e servizi professionali forniti da Lyocon, insieme ad abbonamenti SaaS e ai software hosted, nonché ai servizi di manutenzione applicativa forniti da Orbit.

La Società continua a perseguire un modello di piattaforma a doppio scopo, al servizio della difesa e dei mercati commerciali. L'amministrazione ritiene che l'integrazione riuscita di Orbit, Lyocon e degli accordi strategici della Società con Tekne, abbinati allo sviluppo e alla commercializzazione delle funzionalità nell'ambito del Maddox Program, stabiliranno una piattaforma operativa scalata in grado di supportare un aumento sostenibile dei ricavi nel tempo.

Progressi nella struttura di bilancio e del capitale

Il primo trimestre ha riflesso un progresso negli sforzi di NUBURU per stabilizzare il suo conto economico e semplificare alcune obbligazioni. Al 31 marzo 2026, il patrimonio netto è migliorato di circa 17,35 milioni di dollari rispetto al 31 dicembre 2025. La Società ha inoltre ridotto la passività relativa alle azioni privilegiate di Serie A di circa 8,45 milioni di dollari, scambiato l'obbligazione privilegiata relativa alla transazione Orbit con l'emissione futura di azioni ordinarie della Società e ha continuato a utilizzare gli introiti SEPA per rimborsare il prestito obbligazionario YA di dicembre 2025.

Sebbene il totale passivo sia aumentato durante il trimestre mentre NUBURU ha finanziato l'espansione strategica, la Società ha fatto progressi concreti con la riorganizzazione e la riduzione di alcune obbligazioni. L'amministrazione considera questa transizione della struttura patrimoniale un importante elemento del più ampio Piano di trasformazione.

Ulteriori informazioni sul Modulo 10-Q

Il Modulo 10-Q della Società per il trimestre conclusosi il 31 marzo 2026 contiene importanti informazioni sullo stato finanziario della Società, i risultati delle operazioni, la liquidità, le risorse patrimoniali, i rischi e le incertezze. Gli investitori sono invitati a leggere per intero la relazione sulla gestione e l'informativa sui fattori di rischio.

Informazioni su NUBURU, Inc.

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU) Fondata nel 2015, è un'azienda di nuova generazione basata su una piattaforma integrata a doppio scopo, per la difesa e per la sicurezza. NUBURU offre una protezione avanzata e schierabile, basata su software di orchestrazione e abilitata dall’hardware, per i moderni mercati della difesa e sicurezza, delle infrastrutture critiche e della resilienza digitale. NUBURU opera come una piattaforma integrata di capacità modulari, ciascuna delle quali genera valore operativo e finanziario autonomo, pur contribuendo collettivamente a trasformarsi in una capacità completa di difesa e sicurezza, che comprende:

sistemi e prodotti proprietari a energia diretta ed effetti non cinetici (laser accecanti per la negazione dei sensori, neutralizzazione non cinetica soft-kill a mezzo laser, capacità anti-drone (aerei, terrestri, navali e subacquei) e anti-FPV, future capacità hard-kill a energia diretta);

guerra elettronica (incluse le attività CEMA di attacco e protezione informatica ed elettromagnetica, il jamming, le operazioni di dominanza dello spettro) e programmi di mobilità per la difesa;

resilienza operativa, software di orchestrazione e analisi assistiti dall’IA per il comando e controllo unificato e soluzioni software-as-a-service; e

produzione avanzata e capacità di produzione e supporto mobili schierabili sul campo.

NUBURU è incentrata sul lancio commerciale dei propri prodotti e sistemi di punta e sulla creazione di valore significativo per gli azionisti e per gli altri stakeholder. NUBURU intende raggiungere questi obiettivi continuando a rafforzare ulteriormente il proprio business e convertendo il crescente portafoglio di opportunità in ordini contrattuali, crescita sostenuta dei ricavi e scalabilità nel corso del 2026 e nel lungo periodo.

Per maggiori informazioni, visitare il nostro sito web www.nuburu.net e seguire la Società su X https://x.com/nuburulasers .

Dichiarazioni a carattere previsionale

Il presente comunicato stampa contiene alcune "dichiarazioni a carattere previsionale" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995 degli Stati Uniti, della Sezione 27A del Securities Act del 1933, e successive modifiche, e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, e successive modifiche. Tutte le dichiarazioni diverse da quelle relative a fatti storici contenute nel presente comunicato stampa possono essere considerate dichiarazioni a carattere previsionale, identificabili da termini come "potrebbe", "dovrebbe", "prevedere", "intendere", "sarà", "stimare", "anticipare", "credere", "predire", "pianificare", "cercare", "obiettivi", "progetti", "potrà", "forse", "continuare", "previsione", o le relative forme negative o varianti. Tali dichiarazioni sono soggette a rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero causare una differenza sostanziale nei risultati effettivi, inclusi, non a titolo esaustivo: (1) la capacità di soddisfare gli standard di quotazione in borsa applicabili; (2) l'impatto della perdita del portafoglio brevetti della Società a seguito di pignoramento; (3) il mancato raggiungimento delle aspettative in merito allo sviluppo commerciale e alle strategie di acquisizione; (4) l'incapacità di accedere a capitali sufficienti; (5) l'incapacità di realizzare i benefici previsti dalle acquisizioni; (6) eventuali modifiche alle leggi o ai regolamenti in materia; (7) eventuali fattori economici, commerciali o competitivi avversi; (8) la volatilità dei mercati finanziari a seguito di fattori geopolitici ed economici; e (9) altri rischi riportati in dettaglio nei documenti depositati dalla Società presso la SEC, inclusi i Moduli 10-K e 10-Q più recenti. Tali documenti delineano ulteriori rischi che potrebbero causare una differenza sostanziale tra i risultati effettivi e quelli contemplati da tali dichiarazioni a carattere previsionale. I lettori non devono fare eccessivo affidamento su queste dichiarazioni, che hanno valore solamente alla data in cui vengono rilasciate. NUBURU non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere tali dichiarazioni, tranne quanto richiesto dalla legge.

Fonte : NUBURU, Inc.

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