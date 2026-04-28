Nove su 10 prevedono un aumento delle operazioni di M&A internazionali, ma il 71% dei negoziatori ha già cambiato il corso degli accordi

Le operazioni di M&A (fusione e acquisizione) internazionali sono pronte a registrare una forte ripresa, con nove esperti negoziatori su dieci che prevedono un aumento delle attività nei prossimi 12-24 mesi, stando a un nuovo studio condotto da CSC , il principale fornitore di soluzioni per l'amministrazione aziendale e la conformità. Tuttavia, nonostante questo nuovo slancio, il rischio di esecuzione sta aumentando, con valutazioni normative e sfide operative che rendono più difficile raggiungere la conclusione degli accordi.
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