Nove aziende su dieci temono che i sistemi interni non riescano a tenere il passo con le richieste salariali dei dirigenti

La gestione dei compensi dei dirigenti è una sfida crescente per i fornitori di servizi finanziari: quasi nove su dieci (89%) dei quali affermano che la loro tecnologia interna non riesce a stare al passo con le richieste. Una nuova ricerca svolta da CSC, il principale fornitore di soluzioni amministrative e di conformità aziendali, indica che la crescente complessità, la pressione normativa e la sempre maggiore partecipazione globale contribuiscono sempre di più ad aumentare la pressione sui sistemi e sui team interni.