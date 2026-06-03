NIQ nominata 2026 Retail & Consumer Goods Snowflake Product Partner of the Year

NielsenIQ (NYSE:NIQ) oggi ha annunciato di essere stata premiata con il 2026 Retail & Consumer Goods Snowflake Product Partner of the Year da Snowflake , la società di AI Data Cloud. NIQ è stata riconosciuta per i suoi successi alla conferenza annuale degli utenti di Snowflake, Snowflake Summit 26 , per la fornitura di soluzioni scalabili e cloud-native su Snowflake che consentono ai rivenditori, ai marchi e ai partner mediatici di arricchire in modo sicuro i dati, misurare le prestazioni e sbloccare intelligence commerciale più precisa e azionabile.