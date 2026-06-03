NIQ lancia Product Intelligence per potenziare il commercio basato sull'IA

NielsenIQ (NYSE: NIQ) oggi ha annunciato il lancio di NIQ Product Intelligence , una nuova soluzione progettata per aiutare i rivenditori e i brand a trasformare i dati dei prodotti frammentari in intelligence strutturata, interoperabile che alimenta il commercio basato sull'IA.

Man mano che l'IA cambia sempre di più il modo in cui i consumatori scoprono, valutano e acquistano prodotti, la qualità e la completezza dei dati relativi ai prodotti sono diventate un vantaggio competitivo decisivo. Nei contesti di commercio mediato dall'IA, i prodotti privi di dati strutturati, arricchiti e leggibili automaticamente rischiano di diventare invisibili ai motori preposti a raccomandarli, agli assistenti IA e agli agenti di acquisto autonomi.