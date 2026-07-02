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NIQ completa l'acquisizione dell'attività eCommerce Data & Insights in Cina e nel Sud-est asiatico di Flywheel, ampliando le capacità di intelligenza del commercio digitale

NielsenIQ (NYSE: NIQ), una società leader di consumer intelligence, oggi ha annunciato di aver completato l'acquisizione dell'attività eCommerce Data & Insights in Cina e nel Sud-est asiatico di Flywheel. L'attività acquisita opera in Cina con il marchio YiMian (“一面”) ed è uno dei principali fornitori di eCommerce, social commerce e soluzioni digital shelf.

L'acquisizione amplia le capacità di NIQ in Cina e nel Sud-est asiatico e rafforza la sua capacità di misurare e comprendere il comportamento dei consumatori nei settori del commercio al dettaglio, eCommerce, social commerce e ambienti digitali, portando avanti la missione di NIQ di fornire The Full View™, la comprensione più completa del comportamento dei consumatori nei canali online e fisici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media: media.relations@nielseniq.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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