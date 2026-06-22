NIQ amplia GeoPurchase Audiences a livello globale, aprendo opportunità di crescita per gli addetti al marketing in Polonia, Belgio, Messico e Indonesia

NIQ (NYSE: NIQ), azienda leader di consumer intelligence, oggi ha annunciato l'espansione delle sue GeoPurchase Audiences in Polonia, Belgio, Messico e Indonesia, estendendo le sue audience geolocalizzate basate sugli acquisti a nuovi mercati internazionali.
Mentre le normative sulla privacy si fanno sempre più rigorose e diminuiscono gli elementi identificativi come i cookie, i professionisti del marketing hanno bisogno di nuovi modi per raggiungere i consumatori ad alto valore su larga scala. Le GeoPurchase Audiences di NIQ affrontano questa sfida aiutando gli addetti al marketing a identificare e mirar ai consumatori sulla base della domanda, non solo sui dati demografici.
Le GeoPurchase Audiences aiutano i professionisti del marketing a identificare le aree geografiche in cui i consumatori con più probabilità faranno acquisti in specifiche categorie di beni di largo consumo, marche o sottomarche, pertanto gli investimenti nei media possono concentrarsi dove le opportunità di commercio al dettaglio sono più forti.
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