NIPPON KINZOKU lancia una fornitura campione di tubi capillari con superficie interna lucidata per strumenti analitici ad alte prestazioni

Cross-section of the tube after polishing

Questi tubi sono caratterizzati da una finitura interna altamente ottimizzata in dimensioni ultrasottili, realizzata grazie allo sviluppo della tecnologia proprietaria di lucidatura interna dell'azienda.

Stiamo attualmente procedendo con la progettazione e realizzazione di attrezzature per la produzione, puntando alla produzione di massa entro l'anno fiscale 2027.

Contesto: l'aumento della richiesta di "diametri capillari e superfici interne ultralisce"

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