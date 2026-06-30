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NHOA Energy si aggiudica da Neoen un contratto per l'implementazione delle batterie Culcairn in Australia

NHOA Energy, fornitore globale di sistemi di accumulo energia su larga scala, ha ottenuto l'autorizzazione a procedere per l'implementazione delle batterie Culcairn da parte di Neoen, tra i leader mondiali nelle rinnovabili. Il progetto prevede installazioni da 215 MW / 963 MWh nel Nuovo Galles del Sud (NSW), in Australia.

L'iniziativa sarà realizzata nell'ambito di un contratto di prestazione energetica (EPC) in collaborazione con una joint venture tra Equans Solar & Storage e Bouygues Construction Australia, e rappresenta una nuova e importante fase nella storica partnership tra Neoen e NHOA Energy in Australia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Comunicazioni: Teresa Pogliani, +39 340 464 9719, media.relations@nhoa.energy



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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