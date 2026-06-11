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NEURA Robotics annuncia l’attuazione di un ciclo di finanziamento di serie ‘C’ record per un totale di 1,4 miliardi di dollari volto ad accelerare la piattaforma di IA fisica più avanzata a livello mondiale

NEURA Robotics (“NEURA”), pioniera della robotica cognitiva e creatrice del Neuraverse, oggi ha annunciato la conclusione di uno storico finanziamento di serie ‘C’ per un valore complessivo di 1,4 miliardi di dollari, finalizzato ad accelerarne la mission: sviluppare la piattaforma di IA fisica più avanzata al mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

neurarobotics@fgsglobal.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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