NetApp e Cisco accelerano e rendono sicura l'innovazione AI

NetApp® (NASDAQ: NTAP), leader nelle infrastrutture dati intelligenti, e Cisco (NASDAQ: CSCO) oggi hanno annunciato la collaborazione a un'offerta di nuove soluzioni convalidate per l'AI sicura, scalabile e semplificata. Ampliando il successo comprovato di FlexPod, le nuove soluzioni offrono un percorso semplice e affidabile per consentire alle aziende di affrontare le sfide specifiche poste dai carichi di lavoro dell'AI sull'infrastruttura digitale, di rete e di archiviazione.

“Mentre i team informatici hanno il compito di garantire prestazioni affidabili e costanti nei vari ambienti, i carichi di lavoro dell'AI sono sempre più esigenti rispetto alla loro infrastruttura di dati”, ha dichiarato Dallas Olson, Direttore commerciale di NetApp.