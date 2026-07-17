NetApp acquista DataPelago, rendendo i dati pronti per l'intelligenza artificiale a livello di infrastruttura

NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda specializzata in infrastrutture intelligenti per i dati, oggi ha annunciato di aver acquisito DataPelago, un'azienda di dati per l'intelligenza artificiale con sede in California, riconosciuta per il suo approccio innovativo all'eliminazione degli ingorghi di elaborazione dei dati per i carichi di lavoro dell'AI e dell'analisi. L'acquisizione segna un'espansione essenziale del portafoglio di NetApp, consentendo l'elaborazione dei dati accelerata da GPU allineata direttamente con il livello di archiviazione. Con questa acquisizione, NetApp si impone come l'azienda che rende possibile l'attivazione senza copie dei dati azeindali per l'AI.
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