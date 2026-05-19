Mythic rileva Videantis, una delle principali aziende europee nel settore dei processori digitali IP, per costruire la piattaforma di calcolo AI più efficiente al mondo in termini energetici

Mythic, azienda pioniera nel settore del calcolo analogico in memoria e ideatrice della tecnologia di accelerazione AI più efficiente inn termini energetici del settore, ha annunciato oggi l'acquisizione di Videantis GmbH, una delle principali aziende europee produttrici di IP per processori digitali.

La transazione unisce la piattaforma innovativa di calcolo analogico di Mythic all'architettura di processori digitali unificata e altamente differenziata di Videantis e al suo stack software collaudato in produzione, accelerando così la fornitura da parte di Mythic di una nuova classe di piattaforme di calcolo AI ibride con un vantaggio di efficienza energetica 100 volte superiore ai tradizionali sistemi basati su GPU.

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