Murata lancia il primo MLCC a chip con terminazione morbida al mondo da 2,2 μF e 100 V CC in formato 0805 per applicazioni automotive

Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) lancia il modello GCJ21BD72A225KE02, un condensatore ceramico multistrato (MLCC) a chip con terminazione morbida per il gruppo propulsore e i sistemi di sicurezza dei veicoli. Si tratta del primo MLCC a chip con terminazione morbida al mondo e raggiunge la massima capacità disponibile di 2,2 μF a 100 V CC nelle dimensioni ridottissime del formato 0805 pollici (2,0×1,25 mm).

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] 2.2µF/100Vdc Soft-Termination Chip MLCC in 0805-inch Size for Automotive Applications

Con l’accelerazione dell’elettrificazione dei veicoli e la crescente complessità dei sistemi di guida autonoma (AD) e dei sistemi avanzati di ausilio alla guida (ADAS), i progettisti devono far fronte a richieste sempre più pressanti per inserire più funzionalità in spazi di scheda più ristretti. L’adozione più ampia di sistemi di alimentazione a 48 V richiede inoltre componenti che combinino un’elevata capacità, un’alta tolleranza alla tensione e un ingombro ridotto.

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Murata Manufacturing Co., Ltd.

Mai Nishikawa, prsec_mmc@murata.com

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