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Murata amplia il Servizio API di gestione delle informazioni sui prodotti per coprire tutte le 73 categorie di prodotti

Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) ora copre tutte le 73 categorie di prodotti nel suo Servizio API di Product Information Management (PIM). Utilizzando questo servizio API, gli ingegneri, sviluppatori e specialisti dell'approvvigionamento possono recuperare informazioni aggiornate sui prodotti, permettendo rapide risposte ai cambiamenti dello stato del prodotto e riducendo il rischio di obsolescenza dei componenti.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260624612370/it/

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] Murata expands Product Information Management API Service to cover all 73 product categories

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] Murata expands Product Information Management API Service to cover all 73 product categories

Mentre accelera la trasformazione nel settore produttivo, un'ampia varietà di sistemi e piattaforme viene utilizzata lungo l'intero flusso di lavoro: dalla progettazione e dalla scelta dei componenti all'approvvigionamento. In precedenza, il Servizio API di PIM copriva solo condensatori e induttori in ceramica a installazione superficiale e con terminali a filo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per maggiori informazioni, contattare:
Murata Manufacturing Co., Ltd.
Shusaku Aoki, prsec_mmc@murata.com
Divisione Comunicazioni Aziendali



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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