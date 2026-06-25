MRM Health rafforza il CdA con Michel Detheux Presidente e Hans-Jürgen Wörle Direttore indipendente, mentre MH002 procede alla Fase 2b

MRM Health, azienda biotecnologica di fase clinica che sviluppa terapie a base di microbiota per le malattie immunomediate, oggi ha annunciato la nomina di due leader esperti del settore al suo Consiglio di Amministrazione, mentre la Società entra in una fase decisiva di crescita. Con il suo programma principale, MH002, in Fase 2b di sviluppo clinico, la recente designazione Fast Track dell'FDA e un finanziamento di serie B da 55 milioni di euro, MRM Health sta rafforzando il suo CdA per supportare la Società nelle sue prossime tappe in ambito clinico, strategico e finanziario.
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