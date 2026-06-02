Motive guida la prossima ondata di innovazione mobile in America Latina

Motive, un leader globale nella gestione del diritto di accesso e dei dispositivi e servizi connessi, ha partecipato insieme a operatori e leader industriali al M360 LATAM di Città del Messico, presentando applicazioni dal vivo in tutti i casi d'uso più rilevanti della regione: connettività satellitare direct-to-device per geografie irraggiungibili, fornitura completa di SIM elettronica e visibilità su larga scala, nonché autenticazione silenziosa basata su SIM che sostituisce l'OTP su SMS esposta alle frodi.