motif presenta Clarity, il rivoluzionario sistema AI di intelligence finanziaria

motif, la società di consulenza patrimoniale basata sull'AI e supportata da Liminal (un gruppo di venture creation fondato da Temasek), oggi ha lanciato Clarity, il sistema AI di intelligence finanziaria che traccia le connessioni tra mercati, asset e relazioni finanziarie e ne studia le modifiche nel tempo, sul come e perché cambiano, creando connessioni più approfondite che forniscono quel tipo di informazioni strutturate e generate da fonti attendibili in precedenza non disponibili per le istituzioni finanziarie, nemmeno tramite team di analisti dedicati.