motif presenta Clarity, il rivoluzionario sistema AI di intelligence finanziaria

motif, la società di consulenza patrimoniale basata sull'AI e supportata da Liminal (un gruppo di venture creation fondato da Temasek), oggi ha lanciato Clarity, il sistema AI di intelligence finanziaria che traccia le connessioni tra mercati, asset e relazioni finanziarie e ne studia le modifiche nel tempo, sul come e perché cambiano, creando connessioni più approfondite che forniscono quel tipo di informazioni strutturate e generate da fonti attendibili in precedenza non disponibili per le istituzioni finanziarie, nemmeno tramite team di analisti dedicati.
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motif Launches Clarity, a First-of-Its-Kind AI Financial Intelligence System
Le istituzioni finanziarie integrano Clarity nei propri prodotti per consentire ai clienti di prendere decisioni più informate in materia di investimenti, mentre analisti e team di prodotti si affidano a questa soluzione per tenere traccia dei cambiamenti del mercato e per la conseguente pianificazione.
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Mario Leoni, CEO | mario@motifapp.ai
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