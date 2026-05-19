Money20/20 Europe annuncia una prestigiosa serie di relatori di spicco, tra cui dirigenti di Klarna, BBVA, ABN AMRO, Mastercard, eToro e Revolut

Money20/20 , l'evento più importante al mondo nel settore fintech e il luogo in cui il denaro fa girare l'economia, oggi ha annunciato una serie stellare di oratori per Money20/20 Europe che si terrà dal 2 al 4 giugno al RAI di Amsterdam.

L'evento presenterà oltre 450 oratori in sei fasi, a esplorare le forze che plasmano la finanza globale attraverso l'innovazione dell'intelligenza artificiale, le risorse digitali e la trasformazione normativa.

Gli oratori appena confermati comprendono alcune delle figure più influenti nella creazione del futuro dei pagamenti, del banking e dei servizi finanziari:

Sebastian Siemiatkowski , Cofondatore e AD, Klarna .

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Tina Loncaric

Direttore globale delle PR

Money20/20

tina@money2020.com





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