Misurazione dei muscoli con risonanza magnetica quantitativa: un nuovo studio pubblicato su Neurology amplia le prove a sostegno dell’uso dei biomarcatori di imaging nella SBMA

AMRA Medical è lieta di annunciare la pubblicazione di una nuova ricerca nella rivista Neurology , a dimostrazione del potenziale della risonanza magnetica total body quantitativa per misurare la progressione dell'atrofia muscolare spinale e bulbare (SBMA), una rara patologia neuromuscolare a lenta progressione. La ricerca è stata selezionata anche per la copertina del numero, offrendo maggiore visibilità a questo importante lavoro di ricerca delle patologie neuromuscolari.
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AMRA Medical - Measuring Muscles with Quantitative MRI
Il manoscritto, dal titolo "Muscle MRI as an imaging biomarker of muscle damage in patients with spinal and bulbar muscular atrophy" (La risonanza magnetica muscolare come biomarcatore di imaging del danno muscolare nei pazienti affetti da atrofia muscolare spinale e bulbare) evidenzia il modo in cui i biomarcatori della composizione muscolare basati su imaging possano offrire misurazioni obiettive delle variazioni della patologia nel tempo.
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