Miro mira a colmare il divario tra il potenziale dell'intelligenza artificiale e la realtà organizzativa

Miro® , lo spazio di lavoro basato sull'innovazione dell'AI per i team, ha annunciato le novità nella sua piattaforma AI, rafforzando la sua posizione come lo strato di collaborazione nel quale persone, contesto e agenti da ogni funzione convergono per risolvere problemi complessi, prendere decisioni migliori e realizzare la cosa giusta in modo più rapido. Importanti aggiornamenti agli strumenti dell'AI agentica di Miro — compresi Sidekicks e Flows — assieme al nuovo Connectors, aiutano i clienti a colmare quel divario tra produttività individuale basata sull'AI e trasformazione a livello aziendale.