Mary Kay presenta una nuova piattaforma globale del brand – Beauty Is More Beautiful Shared™ – rivendicando la bellezza come un’esperienza condivisa

Oggi, Mary Kay Inc. , il marchio iconico di bellezza e imprenditoria fondato dall’audace visionaria Mary Kay Ash, ha annunciato Beauty Is More Beautiful Shared™ , la sua campagna globale diretta ai consumatori più grande di sempre e una strategia a lungo termine del marchio progettata per promuovere la sua prossima era di crescita. Con il lancio in 40 mercati del mondo, la campagna presenta di nuovo Mary Kay a una nuova generazione di consumatori celebrando una verità senza fine al cuore del marchio: Beauty Is More Beautiful Shared™ (La bellezza è più bella quando è condivisa) e connettendo l’amore per Mary Kay in intere generazioni.
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Mary Kay announces Beauty Is More Beautiful Shared™, its largest-ever global consumer-facing campaign and a long-term brand strategy designed to drive its next era of growth. (Image Courtesy: Mary Kay Inc.)
“Beauty Is More Beautiful Shared™ è un riflesso di chi siamo e di cosa abbiamo sempre rappresentato: donne che supportano altre donne ”, ha dichiarato Ryan Rogers, Amministratore Delegato di Mary Kay Inc. “Mentre entriamo in una nuova era di crescita, celebriamo e promuoviamo l’emancipazione di ogni donna Mary Kay, dalle nostre Independent Beauty Consultants ai clienti, ampliando la nostra presenza e il nostro impatto e portando la nostra promessa di sicurezza, opportunità e connessione umana alla vita in nuovi modi audaci, rilevanti e convincenti”.
Attraverso Beauty Is More Beautiful Shared™ Mary Kay affronta direttamente il cambiamento nella bellezza, attingendo a un profondo desiderio culturale di comunità e connessione che il mondo, e intere generazioni di donne, stanno avvertendo più che mai. La campagna celebra le connessioni, la sorellanza e la comunità in un mondo sempre più digitale, rafforzando la prospettiva unica di Mary Kay e la rilevanza moderna come marchio di bellezza basato non solo sui prodotti ma anche sui rapporti.
“In un mondo in cui la bellezza spesso è stata un evento individuale, noi rivendichiamo la bellezza come esperienza condivisa, celebrando il potere della condivisione, del supporto e dell'incoraggiamento reciproco. Beauty Is More Beautiful Shared™ porta l’eterno potere della femminilità e la connessione condivisa nell’approccio alla bellezza di Mary Kay”, ha dichiarato la Dott.ssa Lucy Gildea , la Direttore del brand e scientifico di Mary Kay . “Attraverso questa importante campagna del brand, condividiamo la connessione emotiva e lo scopo eterno al centro del nostro brand con i consumatori di tutto il mondo, celebrando il potere trasformato dei nostri prodotti iconici e la differenza che il nostro brand fa nella vita delle donne e nelle comunità. Questa campagna è un invito a riscoprire ciò che ha sempre distinto Mary Kay e a provare la bellezza di ciò che è possibile quando lo condividiamo”.
La campagna globale Beauty Is More Beautiful Shared™ è stata sviluppata in collaborazione con Grey , attraverso un team di sole donne che hanno portato una moderna visione creativa e la lunga tradizione di Mary Kay per creare il prossimo capitolo del marchio.
“ Beauty Is More Beautiful Shared™ esalta Mary Kay come il marchio sicuro e contemporaneo che è, non solo in termini di visione strategica, ma nella sua esecuzione visiva”, ha dichiarato Agnes Fischer, Direttrice finanziaria di Grey per gli Stati Uniti . “Collaborando con un direttore di punta dalla nuova generazione, Olivia De Camps, abbiamo creato una narrativa creativa che rivela una potente verità su Mary Kay. La campagna incontra le donne di oggi dove esse si trovano, riaccendendo l’iconico brand Mary Kay e rendendolo indiscutibilmente rilevante.”
Beauty Is More Beautiful Shared™ La campagna Beauty Is More Beautiful Shared™ è stata creata intenzionalmente per supportare il successo delle Independent Beauty Consultants di Mary Kay. Con un messaggio che amplifica la comunità e la trasformazione, questa audace campagna amplierà la sensibilità e promuoverà un desiderio di acquistare i prodotti Mary Kay e di associarli alle Independent Beauty Consultants attraverso le loro vetrine digitali personali su Mary Kay .
ATTIVAZIONI GLOBALI: Beauty Is More Beautiful Shared™ Beauty Is More Beautiful Shared™ verrà alimentata da una varietà di media completi personalizzati per comunicare con la prossima generazione di amanti della bellezza e della comunità dove si trovano, amplificando ulteriormente la presenza e l’impatto della campagna.
- Il lancio della campagna comprende un'efficace combinazione di diffusione online attraverso piattaforme digitali, social media, collaborazioni con influencer e audaci iniziative pubblicitarie esterne ed eventi “nel mondo reale”.
- Una serie di eventi ad alta visibilità, imperdibili, esperienziali e dedicati ai consumatori, progettati per riunire la Gen Z nel mondo reale partirà da New York questo mese, coinvolgendo una comunità globale in 40 mercati, dal Brasile, Messico, Cina al Kazakistan, dalla Repubblica Ceca ad altri Paesi.
In cima alla classifica:
- Mary Kay si è classificata all'8o posto su 5.500 marchi nell'elenco di Forbes dei Migliori marchi per l'impatto sociale 1 passando da uno straordinario 9o posto ottenuto nel 2025. Mary Kay è l'unico marchio di cosmetici tra i Top 15.
- Mary Kay si è classificata al 2° posto nell’elenco delle aziende con la Migliore assistenza clienti, dal 93° posto nel 2025 2 . Mary Kay è l'unico marchio di cosmetici tra i Top 15 e l'unica azienda con vendita diretta nell'elenco delle Top 50.
- Mary Kay è nominata nel Report di Happi delle prime 50 migliori aziende americane, posizionandosi al 13° posto, il numero preferito di Mary Kay Ash 3 .
Per scoprire la campagna di Mary Kay Beauty Is More Beautiful Shared™:
Visualizzare il video della campagna qui .
Fare l'esperienza dei creativi della campagna qui .
Per saperne di più sul regista della campagna, Olivia De Camps .
INFORMAZIONI SU MARY KAY
Da più di 60 anni, Mary Kay consente a generazioni di donne di tutto il mondo di scoprire la bellezza insieme, costruire futuri significativi e trovare una comunità di donne che si celebrano a vicenda. Fondata da Mary Kay Ash nel 1963, l’azienda globale di prodotti di bellezza ha unito le donne in 40 mercati grazie a prodotti innovativi per la cura della pelle, cosmetici colorati, profumi e prodotti per il benessere. Mary Kay trasforma gli obiettivi in azione portando avanti cause che supportano donne e famiglie, investendo nell'innovazione scientifica e lavorando per un futuro più sostenibile. Al centro della missione di Mary Kay c'è l'impegno ad arricchire la vita delle donne e a creare opportunità perché possano prosperare insieme. Per saperne di più, visitare marykayglobal.com . Trovateci su Facebook , Instagram e LinkedIn .
INFORMAZIONI SU GREY
La missione di Grey è creare idee famose per la loro efficacia che proiettano verso il futuro persone, aziende e il mondo, sfruttando il potere della creatività per risolvere le sfide aziendali e promuovere la crescita per alcuni dei marchi e delle aziende più influenti al mondo, tra cui Procter & Gamble, Volvo, Haleon, Circle K e The Coca-Cola Company. Tale impegno nell'efficacia ha valso a Grey un Grand Effie in ogni mercato nel quale opera. Grey è stata premiata con il riconoscimento 2025 Fast Company World Changing Ideas e ha vinto 26 Lions al 2026 Cannes Lions International Festival of Creativity, contribuendo agli onori del Network of the Year di Ogilvy. Newsweek ha inoltre nominato Grey uno dei Primi 100 luoghi di lavoro più amati nel 2024 e uno dei Greatest Workplaces for Women and Professional Services in America nel 2025. Grey fa parte di WPP, il partner di crescita di fiducia dei maggiori marchi al mondo. Alimentato da un talento eccezionale e dalla nostra piattaforma di marketing agentico WPP Open, WPP abbina intelligence dei media all'avanguardia e soluzioni di dati, creatività, produzione e soluzioni aziendali ed esperta consulenza strategica.
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Alan Schwarz (March 17, 2026). Forbes - Best Brands For Social Impact 2026. https://www.forbes.com/lists/best-brands-social-impact/
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Alan Schwarz (October 14, 2025). Forbes - Best Customer Service 2026. https://www.forbes.com/lists/best-customer-service/
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Happi’s Top 50 Report. https://www.happi.com/top-companies-reports/top-50-us-companies/
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