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Mainstay Medical annuncia i risultati a due anni dallo studio clinico RESTORE su ReActiv8®

Mainstay Medical Holdings plc oggi ha annunciato la pubblicazione dei risultati della valutazione a due anni dello studio clinico randomizzato RESTORE condotto su ReActiv8 per il trattamento della lombalgia cronica refrattaria.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

PR e relazioni con gli investitori:

Gilmartin Group LLC
Greg Chodaczek
Tel: + 1 (610) 368-6505
Email: Greg@gilmartinir.com

Mainstay Medical
Comunicazioni aziendali
Email: Media@mainstaymedical.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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