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LTM lancia BlueVerse™ Studio come hub per l'adozione dell'IA agentica nelle aziende

LTM , il partner di creatività aziendale per le più grandi imprese al mondo, oggi ha annunciato il lancio del suo BlueVerse Studio a Bengaluru, hub progettata per accelerare l'adozione della Enterprise Agentic AI (IA agentica per le aziende) per i clienti e fornire risultati aziendali concreti. LTM continua a lanciare un maggior numero di studi a livello globale per promuovere l'innovazione dell'intelligenza artificiale e ha anche studi a Londra e Mumbai.

Nell'ambito dell'investimento costante della società nell'avvicinare l'innovazione ai clienti, il BlueVerse Studio è stato creato per aiutare i clienti a scalare le soluzioni IA dagli esperimenti alle applicazioni pratiche, garantendo al contempo fiducia e controllo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per i media: Gitanjali Sreepal | Relazioni globali con i media | gitanjali.sreepal@ltm.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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