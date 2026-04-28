LTM lancia BlueVerse™ Studio come hub per l'adozione dell'IA agentica nelle aziende

LTM , il partner di creatività aziendale per le più grandi imprese al mondo, oggi ha annunciato il lancio del suo BlueVerse Studio a Bengaluru, hub progettata per accelerare l'adozione della Enterprise Agentic AI (IA agentica per le aziende) per i clienti e fornire risultati aziendali concreti. LTM continua a lanciare un maggior numero di studi a livello globale per promuovere l'innovazione dell'intelligenza artificiale e ha anche studi a Londra e Mumbai.