LTM ha pubblicato un'offerta per l'acquisizione dei servizi tecnologici e di consulenza di Randstad in Europa e in Australia per ridimensionare soluzioni basate sul dominio e servizi di IA

LTM e Randstad hanno annunciato che LTM ha pubblicato un'offerta per l'acquisizione dell'attività Technology and Consulting Services di Randstad in Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Australia, pari a oltre 500 milioni di USD (469 milioni di EUR) in fatturato annuale, per ridimensionare le soluzioni basate sul dominio e i servizi IA nella regione.