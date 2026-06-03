Live Story si espande in Europa, in risposta alla crescente domanda di esperienze digitali no-code

Live Story, Frontend Creative Platform no-code , avvia il proprio percorso di espansione internazionale con un focus strategico su Regno Unito, Irlanda e Paesi Nordici. Una crescita che arriva dopo il forte sviluppo in Italia e Svizzera, dove l’azienda ha raddoppiato il proprio ARR (fatturato ricorrente annuale) nel primo semestre dell’anno rispetto alla fine del 2025.

Live Story è una no-code frontend creative platfom con sede a Milano

La piattaforma permette ai brand di progettare, gestire e pubblicare esperienze digitali a livelllo enterprise senza dipendere dai tempi dello sviluppo, riducendo drasticamente il time-to-market grazie a un approccio definito “ design-to-market” .

La scelta di puntare su questi mercati nasce dal loro forte orientamento all’innovazione tecnologica e alla comunicazione digitale, oltre che dalla presenza di partner e player globali strategici per la crescita internazionale. A supportare questa fase di espansione Live Story ha dedicato un team internazionale attivamente impegnato nello sviluppo di nuove opportunità di business, nel rafforzamento della presenza locale e nella costruzione di partnership strategiche.

L’espansione risponde alle nuove esigenze delle aziende, che oggi devono operare in un ecosistema digitale sempre più veloce e complesso, accelerato dall’AI, dall’evoluzione delle aspettative degli utenti e da dinamiche di mercato in costante cambiamento. Nei mercati digitalmente più maturi questa esigenza è ancora più evidente: i sistemi monolitici tradizionali risultano spesso troppo rigidi, mentre le architetture headless e composable, pur offrendo grande flessibilità, introducono complessità operative e una forte dipendenza dai team di sviluppo.

Live Story nasce proprio per colmare questo gap, trasformando stack tecnologici rigidi in ambienti flessibili e governabili che restituiscono autonomia, creatività e controllo ai team e-commerce, marketing e digitali. Siti, campagne ed esperienze digitali che normalmente richiederebbero settimane di sviluppo possono essere pubblicate in poche ore, mantenendo al tempo stesso coerenza con le linee guida di brand, gli obiettivi di performance, SEO e governance.

Oggi Live Story è già adottata in oltre 100 progetti a livello internazionale e collabora con realtà come Bottega Veneta, Dolce & Gabbana e Max Mara Fashion Group e illycaffè nei settori moda, lifestyle, dei beni di consumo e dei servizi finanziari. Le aziende che adottano la piattaforma evolvono la loro presenza digitale grazie a esperienze dinamiche e adattive, capaci di rispondere più rapidamente alle esigenze del mercato e degli utenti, umani e agentici.

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Contatti:

Silvia Scarparo

E: silvia.scarparo@livestory.io





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