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Liquid AI, in collaborazione con Qualcomm Technologies, porta il contesto personale dell'AI ai dispositivi alimentati da Snapdragon

Oggi, allo Snapdragon Summit 2026, Liquid AI ha annunciato che Liquid Context, un livello di contesto su dispositivo, è ora ottimizzato per i processori Snapdragon®, nella fattispecie utilizzando Qualcomm® Hexagon™ NPU. In collaborazione con Qualcomm Technologies, Liquid Context ha creato una comprensione persistente dell'utente a partire da segnali forniti da dispositivi dotati di processori Snapdragon e ha reso il contesto rilevante disponibile ad agenti AI, eseguiti sul dispositivo, nel cloud o su entrambi. I produttori di dispositivi ora dispongono di una base per esperienze di intelligenza artificiale più proattive, personalizzate e affidabili, assieme a Liquid Agent, l'agente efficiente integrato di Liquid AI.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Sarah Mulligan | press@liquid.ai



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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