Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire
Business Wire

L'hackathon globale di EI di L&T Technology Services lancia la prossima ondata di soluzioni di ingegneria nativa AI

L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), un leader globale nelle Soluzioni di Engineering Intelligence e nei servizi di consulenza ER&D, ha concluso con successo Engineering Intelligence (EI) OpenHack 2026 , una sfida dell'innovazione globale prima nel suo genere, condotta simultaneamente in nove sedi ubicate in India, negli Stati Uniti e in Europa.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260711499520/it/

LTTS Global EI OpenHack at the Munich office

LTTS Global EI OpenHack at the Munich office

L'hackathon ha riunito quasi 4.000 ingegneri (oltre 770 team) da Bengaluru, Mysuru, Chennai, Hyderabad, Pune, Vadodara, Mumbai, Dallas e Monaco per affrontare complesse sfide ingegneristiche attraverso l'innovazione basata sull'AI.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Aniruddha Basu
L&T Technology Services Limited
E: Aniruddha.Basu@LTTS.com

Sayanti Chakraborty
L&T Technology Services Limited
E: Sayanti.Chakraborty@LTTS.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...