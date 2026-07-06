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L'Estonia alza gli standard per l'identità digitale sicura in Europa con le nuove carte d'identità eID sviluppate con Thales

Con l'aumentare dei rischi informatici e la rapida evoluzione dei servizi pubblici digitali, l'Estonia sta rafforzando la sicurezza, la durata e l'adattabilità dei documenti che sono alla base della sua società digitale: carte d'identità, tessere di permesso di residenza, carte d'identità digitali e-Residency, carte d'identità diplomatiche, certificati di AIP (Applicant for International Protection, Richiedente di protezione internazionale).

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260608200141/it/

© Reelika Riimand - Estonian Police and Border Guard Board

© Reelika Riimand - Estonian Police and Border Guard Board

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vanessa Viala
Thales - Referente per la stampa - Cyber & Digital
Vanessa.viala@thalesgroup.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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