L'esternalizzazione degli investimenti in ambito assicurativo supera i 5.500 miliardi di dollari, mentre i mercati privati e l'espansione globale ricreano l'industria

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN) oggi ha rilasciato il 2026 Insurance Investment Outsourcing Report (IIOR), il rapporto sull'esternalizzazione degli investimenti assicurativi, prodotto in collaborazione con DCS Financial Consulting. Il rapporto descrive 5.500 miliardi in patrimonio gestito nel settore delle assicurazioni generali per conto terzi, suddiviso tra 96 gestori patrimoniali, un aumento del 23% su base annua e un aumento del 65% rispetto al 2021, assieme a 1.800 miliardi in patrimoni sotto consulenza distribuiti tra 12 consulenti di investimenti. I risultati puntano a un mercato dell'esternalizzazione che è diventato più ampio, più globale e materialmente più complesso.