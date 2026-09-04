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Lenovo promuove lo sviluppo dell'IA ibrida all'interno della nuova tecnologia personale e aziendale

Oggi, a Lenovo™ Innovation World durante IFA 2026, Lenovo ha presentato un nuovo portafoglio di tecnologia personale e aziendale, dimostrando in che modo la sua strategia di IA ibrida stia passando dall'essere un'idea a esperienze pratiche che comprendono dispositivi, infrastrutture, servizi e i momenti che ogni giorno connettono questi elementi tra loro.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260903729948/it/

Lenovo Innovation World at IFA 2026

Lenovo Innovation World at IFA 2026

Gli annunci riuniscono la strategia basata su "un'IA personale, diversi dispositivi" di Lenovo con la tecnologia aziendale che aiuta le organizzazioni a trasformare i dati in informazioni e valore.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Pedro Chen
pchen25@lenovo.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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