Lenovo Group: risultati finanziari del 4T e dell'intero esercizio 2025/26

Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), assieme alle proprie filiali ("il Gruppo"), ha comunicato oggi i risultati per il quarto trimestre e l'intero anno per l'esercizio fiscale 2025/26, con un 4T eccezionale e l'anno più forte nella storia del Gruppo. Nel corso del trimestre, il fatturato complessivo del Gruppo ha raggiunto il massimo storico per un quarto trimestre, attestandosi a 21,6 miliardi di dollari, con un aumento del 27% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, registrando il tasso di crescita su base annua più elevato degli ultimi cinque anni, con un utile netto rettificato [1] doppio rispetto al risultato dell'anno precedente e raggiungendo i 559 milioni di dollari.