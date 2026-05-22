Le star globali Ahn Hyo-seop e Khalid rilasciano oggi il nuovo singolo interculturale “Something Special” attraverso FANDOM

Oggi segna il rilascio ufficiale di “ Something Special ”, l'attesissima collaborazione interculturale della stella internazionale Ahn Hyo-seop e dell'artista vincitore di vari dischi di platino Khalid , disponibile ora attraverso FANDOM su tutte le principali piattaforme di streaming. Per ascoltare il brano fare clic QUI . Musicow rilascerà anche un video musicale in giugno, evidenziando la chimica unica tra Ahn Hyo-seop e Khalid, dando vita sullo schermo alla collaborazione interculturale del brano.

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