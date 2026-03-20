Le piattaforme SymphonyAI vengono distribuite per l'ambiente di conformità presso Munich Re

Con l'aumento della complessità delle aspettative normative e l'evoluzione dei rischi di crimini finanziari, SymphonyAI , un leader globale nell'ambito delle piattaforme IA verticali, offre una base tecnologica centralizzata di livello aziendale progettata per funzionare su scala globale in conformità con i requisiti normativi locali.

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SymphonyAI supporta Munich Re, uno dei principali riassicuratori, e le sue filiali con la sua piattaforma per i crimini finanziari , che integra competenze specifiche di settore con l'intelligenza artificiale per aiutare gli istituti finanziari a rilevare, analizzare e gestire il rischio di crimini finanziari con maggiore precisione ed efficienza.

"Piattaforme integrate per il rilevamento dei crimini finanziari a livello di produzione che possono svilupparsi assieme al panorama di rischio", ha dichiarato John Edison, Presidente dei servizi finanziari, SymphonyAI.

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