Le aziende dei mercati privati affrontano pressioni per l'esecuzione di SPV tra l'aumento delle richieste degli LP

Mentre gli operatori dei mercati privati gestiscono un ambiente più impegnativo di raccolta di capitali e operazioni di exit, i limited partner (LP) richiedono una maggiore trasparenza, diritti di governance più solidi e accordi SPV più flessibili da parte dei gestori di fondi. In effetti, l'86% dei professionisti dei mercati privati segnala negli ultimi 12 mesi un aumento delle richieste da parte degli LP di strutture SPV su misura, stando a un nuovo studio svolto da CSC , il fornitore leader di soluzioni di amministrazione e conformità aziendale a livello globale.