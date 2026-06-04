Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire
Business Wire

Le aziende dei mercati privati affrontano pressioni per l'esecuzione di SPV tra l'aumento delle richieste degli LP

Mentre gli operatori dei mercati privati gestiscono un ambiente più impegnativo di raccolta di capitali e operazioni di exit, i limited partner (LP) richiedono una maggiore trasparenza, diritti di governance più solidi e accordi SPV più flessibili da parte dei gestori di fondi. In effetti, l'86% dei professionisti dei mercati privati segnala negli ultimi 12 mesi un aumento delle richieste da parte degli LP di strutture SPV su misura, stando a un nuovo studio svolto da CSC , il fornitore leader di soluzioni di amministrazione e conformità aziendale a livello globale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per maggiori informazioni:
CDR Consultancy
Amber Liu/ Hassan Ali
csc@cdrconsultancy.com

CSC
Katie Scott-Kurti
Responsabile del brand e di comunicazioni | Marketing
katie.scottkurti@cscglobal.com
CSC - Redazione



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...