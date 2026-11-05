L'Azerbaigian firma un accordo di partecipazione all'Expo 2030 Riyadh

La Repubblica dell'Azerbaigian ha firmato un accordo di partecipazione all'Expo 2030 Riyadh. Il contratto è stato firmato da Talal Al-Marri, AD di Expo 2030 Riyadh e da Sua Eccellenza il Sig. Anar Alakbarov, Assistente al Presidente della Repubblica dell'Azerbaigian, durante una cerimonia tenutasi a Baku, Azerbaigian.
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The contract was signed by Talal Al-Marri, Chief Executive Officer of Expo 2030 Riyadh and H.E. Mr. Anar Alakbarov, Assistant to the President of the Republic of Azerbaijan, during a ceremony held in Baku, Azerbaijan.
La firma segna una tappa importante nel percorso che ha portato alla partecipazione dell'Azerbaigian, consentendo al Paese di passare dalla pianificazione alla realizzazione della sua presenza all'Expo 2030 Riyadh.
La cerimonia si è svolta a Baku, a testimonianza dell'amicizia di lunga data tra la Repubblica dell'Azerbaigian e il Regno dell'Arabia Saudita, oltre all'importanza attribuita dall'Azerbaijan alla sua partecipazione all'Expo 2030 Riyadh come ulteriore opportunità di approfondire la collaborazione tra i due Paesi.
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