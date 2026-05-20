L'attrezzatura per pilates di NordicTrack più ambiziosa di sempre: arriva Ultra 1 Reformer

NordicTrack porta i pilates di livello professionale direttamente in casa con l'Ultra 1 Reformer, disponibile su ordinazione a partire dal 19 maggio su NordicTrack.com al costo di 4.999 dollari. Abbinando artigianato di lusso e tecnologia smart, questo modello attento alle esigenze dei consumatori offre un'esperienza di pilates di livello professionale che si adatta perfettamente allo stile di vita moderno.
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NordicTrack Ultra 1 Reformer
I pilates sono diventati un punto di riferimento del fitness moderno, riconosciuti perché contribuiscono ad aumentare la forza fisica, migliorare la flessibilità e promuovere una profonda connessione tra mente e corpo. Riconoscendo questa domanda crescente, il nuovo reformer di NordicTrack abbina un design elegante, un touchscreen HD integrato e un accesso ininterrotto a lezioni svolte da esperti attraverso la piattaforma iFIT.
“L'Ultra 1 Reformer è la prima attrezzatura pilates a guadagnarsi un posto a casa tua. Un'attrezzatura vera, istruzioni personalizzate di esperti e risultati che tutti vogliamo ottenere”, ha dichiarato Kevin Duffy, CEO di iFIT Inc.
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