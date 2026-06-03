Laserfiche debutta su AWS Marketplace, portando alle imprese la gestione intelligente dei contenuti

Laserfiche — il principale fornitore SaaS di gestione intelligente dei contenuti — si è alleata con AWS per rendere Laserfiche disponibile attraverso AWS Marketplace. Questa collaborazione consente ai clienti di AWS di ottenere facilmente la piattaforma di gestione dei documenti di Laserfiche per gestire contenuti, automatizzare flussi di lavoro e implementare capacità di IA agentica.

Laserfiche intelligent content management is now available to procure directly through AWS Marketplace.

“Siamo entusiasti di questa evoluzione della nostra collaborazione di lunga data con AWS”, ha dichiarato Thomas Phelps, vicepresidente senior di strategia aziendale e CIO (direttore informatico) di Laserfiche. “AWS Marketplace offre un'esperienza quasi senza attrito per i clienti diretti di Laserfiche che intendono accettare offerte private negoziate, gestire fatturazioni e storici di pagamenti, e applicare acquisti idonei ai rispettivi programmi di AWS Enterprise Discount Program (EDP), il tutto tramite il proprio account centralizzato AWS”.

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