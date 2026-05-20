L'Aggiornamento sul mercato di AM Best a Milano presenterà un'analisi dei mercati assicurativi e riassicurativi e degli attuali problemi del settore; l'AD di Guy Carpenter Italy farà un intervento

Quest'anno, l'aggiornamento sul mercato è programmato dalle 9:30 alle 14:00 (CEST) al Westin Palace di Milano e vedrà la partecipazione di dirigenti e analisti senior di AM Best. L'evento includerà anche riflessioni sui rinnovi riassicurativi del 1° gennaio, su temi assicurativi, sulle tendenze nella globalizzazione rispetto al protezionismo e sulle ultime osservazioni di AM Best riguardo a IFRS 17.

AM Best ha recentemente rivisitato la sua prospettiva sul segmento assicurativo vita in Italia da negativa a stabile e mantenuto una prospettiva stabile sul segmento assicurativo non-vita del Paese. Per vedere tutte le prospettive sui segmenti del mercato di AM Best, visitate https://web.ambest.com/ratings-services/bests-market-segment-outlooks .

La registrazione dei delegati alla conferenza inizia alle ore 9:30 (CEST) con un discorso di benvenuto alle 10:00 (CEST). La conferenza si conclude con un pranzo di lavoro. Per tutti i dettagli del programma, comprese sessioni e relatori e per registrarsi gratuitamente, seguite questo link .

AM Best è un'agenzia di rating creditizio che pubblica notizie e fornisce analisi di dati a lievello globale, specializzata nel ramo assicurativo. L'azienda ha sede negli Stati Uniti e opera in oltre 100 paesi dagli uffici regionali di Londra, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapore e Città del Messico. Per ulteriori informazioni visitate il sito, visitare www.ambest.com .

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Edem Kuenyehia

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