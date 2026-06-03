La tecnologia Lenovo alimenta le operazioni di FIFA World Cup 2026™ e rafforza la trasmissione basata sull'IA

Lenovo oggi ha annunciato l'implementazione di una piattaforma infrastrutturale basata sull'IA quasi in tempo reale per la FIFA World Cup 2026™ per consentire la distribuzione video IPTV (Internet Protocol Television) a bassissima latenza, oltre alla tradizionale trasmissione via cavo e satellitare, la fornitura di contenuti intelligenti e il processo decisionale mission-critical nell'ecosistema e nelle attività dell'evento.