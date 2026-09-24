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La sola soluzione di prioritizzazione dei lead relativi alle criptovalute IA sviluppata assieme alle forze dell'ordine, per le forze dell'ordine: Elliptic lancia Pulse

Elliptic , il leader globale nell'ambito del rischio on-chain, ha lanciato oggi Pulse. Pulse mette la prioritizzazione dei lead relativi alle criptovalute direttamente nelle mani di ogni funzionario delle forze dell'ordine e funzionari pubblici in prima linea.

Le criptovalute ora interessano ogni ambito delle forze dell'ordine, dall'agente di pattuglia in strada al detective incaricato di indagare sul caso. Pulse fornisce a ciascuno di loro un riepilogo finanziario rapido e preciso e un punto di partenza: che si tratti di un indirizzo cripto nel telefono di un sospettato, della ricevuta della vittima di una truffa allo sportello bancomat, scoperta durante la perquisizione di un veicolo o all'interno delle tasche, oppure trovata sulla scena di un'overdose, di un arresto o di un sequestro.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media: Rachel Matthews
Direttrice globale marketing e comunicazioni, Elliptic
rachel.matthews@elliptic.co



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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