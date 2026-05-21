La ricerca di TreviPay traccia l'evoluzione delle aspettative degli acquirenti B2B mentre l'IA ridefinisce il processo di acquisto

Da una nuova ricerca di TreviPay , un partner globale di infrastrutture di pagamenti B2B, è emerso che l'88% degli acquirenti B2B segnala elevati livelli di fidelizzazione nei confronti dei fornitori, in linea con la ricerca di TreviPay del 2023 . Nel 2026, gli acquirenti attribuiscono un maggiore potere decisionale al livello di efficienza e uniformità offerto dai fornitori per l'esperienza di acquisto, pagamento e fatturazione, il che significa che la loro fidelizzazione dipende dai livello di servizio offerti da un fornitore.

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