La Poznan University of Technology (PUT) in Polonia presenta il suo computer quantistico targato IQM, che favorirà la ricerca e la formazione

La Poznan University of Technology (PUT) ha presentato il primo computer quantistico installato presso le proprie strutture da IQM Quantum Computers e destinato a promuovere la formazione e la ricerca scientifica nel comparto delle tecnologie quantistiche.

The moment Poland switched on IQM's second quantum computer. Minister of Science and Higher Education Dr. Marcin Kulasek, IQM CEO Jan Goetz and CCO Sylwia de Weydenthal, Rector of Poznań University of Technology Prof. Teofil Jesionowski, and industry leaders mark the occasion.

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