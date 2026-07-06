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La piattaforma di trading senza perdite UpsideOnly supera la soglia dei 100.000 utenti a poche settimane dal lancio

Perpetuals.com Ltd (Nasdaq: PDC), oggi ha annunciato che UpsideOnly, la sua piattaforma di trading e previsioni di mercato a rischio zero, ha registrato un’impennata di iscrizioni di nuovi utenti, superando l’importante traguardo dei 100.000 trader a poche settimane dal lancio, avvenuto il 19 maggio.

UpsideOnly consente agli utenti di fare previsioni sull’andamento dei mercati globali azionari, di materie prime, dei cambi e delle criptovalute senza mai effettuare una vera operazione in prima persona. Perpetuals impiega il proprio capitale per attuare le contrattazioni in relazione ai segnali più forti identificati dalla sua IA proprietaria.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Referente per i media
press@perpetuals.com

Rapporti con gli investitori
ir@perpetuals.com



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